Samo za strofu dobila 22 hiljade evra: Naša pevačica zgrće ogroman bakšiš, njen kolega otkrio sve

Pevačica Sandra Afrika poznata je po tome da živi život na visokoj nozi. Nikada nije krila da mnogo radi, ali i da dosta zarađuje.

Pevačica je često angažovana i na privatnim veseljima, gde dobija visoke iznose kada je reč o bakšišu. Jednom prilikom Sandra Afrika na nastupu u Americi dobila je čak 22.000 evra.

Na društvenim mrežama kružio je snimak sa pomenutog nastupa na kojem se vidi da jedva drži novčanice u rukama, a pevač Boban Rajović uspeo je da izbroji koliko novca je dobila, što je ona i potvrdila.

- Ja sam video jedan snimak i na brzinu izbrojao da je za strofu i refren uzela 22.000 evra - rekao je pevač u emisiji „Ami Dži šou“, pa je Sandra i potvrdila.

- Pa, dobro, bilo je, nije da nije. Ali sam čula i da se moje kolege nisu žalile - rekla je Sandra, pa otkrila na šta troši tolike pare.

- Na zidanje pametnih zgrada u Šapcu - nasmejala se ona.

Sandra Afrika nije krila da je mesečno izdvajala 1.000 evra za kiriju kako bi uživala u prostranom domu, a onda je otkrila da je konačno kupila stan. Objavila je fotografiju i obavestila javnost kako teku pripreme.

- Još samo malo, omiljena prostorija - napisala je Sandra.

Ona je slikala jednu prostoriju koja je pretvorena u garderober. Tu su ormani koji su u staklu i sa unutrašnjim osvetljenjem, a na sredini sobe nalazi se komoda u kojoj će stajati nakit.

Autor: N.B.