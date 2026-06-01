Važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a ovo malo ko zna o njihovom obrazovanju: Evo koje diplome imaju Saša Kapor i Nikolina Kovač

Pevač Saša Kapor i njegova supruga, pevačica Nikolina Kovač, u braku su već 13 godina, u kojem su dobili troje dece - sina Nikolaja, ćerku Nikoletu i nedavno i sina Simeona. Važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a mnogi ne znaju da su oboje vrlo obrazovani i da su završili teške fakultete.

Popularna pevačica diplomirala je na katedri za novinarstvo i komunikologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Pre nekoliko godina Nikolina je odbranila svoj završni rad na temu „Društvene mreže i tradicionalni mediji u Republici Srpskoj“.

Ni njen suprug Saša Kapor nije zapostavio obrazovanje, i sa 35 godina postao je diplomirani inženjer saobraćaja.

- Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gde sam bio dobar student i uspešno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vreme moje karijere u podsvesti sam želeo da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo – prisetio se pevač koji uprkos uspešnoj karijeri nije odustao i posle nekoliko godina završio je važnu etapu u svom životu.

– Naravno, obaveze prema porodici i čestim putovanjima stvarali su mi poteškoće za potpunu posvećenost fakultetskim obavezama. Uspeo sam da položim preostale ispite i da uradim završni rad i od prekjuče ušao u svet akademskih građana kao diplomirani inženjer saobraćaja – poručio je tada Kapor.



