Svi u šoku: Đina Džinović ponovo na Senjaku, objavila sliku iz Harisovog doma (FOTO)

Ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić poznatije kao Džinović, Đina, nedavno je, prema pisanju medija, prekinula kontakt sa ocem, ali sada su se izgleda pomirili.

Naime, Đina je doputovala u Beograd, a na društvenim mrežama pohvalila se slikama iz izlaska.

Na jednoj od fotografija, Đina je pozirala na terasi velelepne vile na Senjaku, koja je u vlasništvu Harisa.

Ovo jasno dokazuje da su tata i ćerka izgladili odnose, što je obradovalo njihove bližnje.

Podsetimo, Đina je nedavno prekinula kontakt sa ocem, dok je sa majkom i te kako bliska.

Đina se preselila daleko od Srbije, a nedavno je bila na maminom venčanju sa engleskim bogatašem Džefrijem Arnoldom, o kojem se i dalje priča.

Đina sada živi u Španiji, što je Haris nedavno potvrdio.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović za "Kurir".



