Mina ostaje u Lazi 30 dana?! Isplivala nove informacije o stanju pevačice, prebacuju je na odeljenje

Mina Kostić odvedena je u nedelju na psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja. Kako prenose mediji, postoji mogućnost da će zbog agresivnog ponašanja, Mina u ustanovi biti zadržana 30 dana.

- S obzirom na to da je policija odvela Minu u ustanovu i ona je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mesec dana - naveo je za Telegraf izvor blizak pevačici.

Ona je potpuno van sebe, a danas će je prebaciti na odeljenje, gde će biti smeštena.

- Ona nije dobro, a danas je prebacuju na odeljenje gde ce ležati - rekao je izvor blizak Mini Kostić.

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju verenicu neće moći odmah da poseti, ali će se, odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Autor: N.B.