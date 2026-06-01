Kasper i dalje ne zna šta je sa Minom?! Pokušava da dobije informacije nakon što je došao u Beograd, od juče joj isključen telefon

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper i partner pevačice Mine Kostić, doputovao je jutros u Beograd, samo dan nakon što je javnost uznemirila vest o njenoj hospitalizaciji u bolnici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević".

Prema saznanjima, Kasper nije časio časa kada je saznao za situaciju u kojoj se Mina nalazi. Odmah je organizovao put iz Amerike i kupio prvu dostupnu kartu za Srbiju, kako bi što pre bio uz svoju partnerku i pružio joj podršku u teškim trenucima. Njegov dolazak na beogradski aerodrom privukao je pažnju prisutnih, dok javnost i dalje sa velikim interesovanjem prati razvoj cele situacije.

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju verenicu neće moći odmah da poseti, ali će se, kako saznajemo odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Dolazak u tišini i misteriozno ćutanje

Kasper je u Beograd stigao iz Sjedinjenih Američkih Država, tačno u 8.30 časova ujutru, letom koji je imao presedanje u Cirihu. Od trenutka kada se u medijima pojavila vest o Mininom zdravstvenom stanju, on se potpuno povukao – nije davao zvanične izjave niti se oglašavao na društvenim mrežama. Nije poznato da li je pravo sa aerodroma otišao da poseti Minu u bolnici.

Očevici koji su se zatekli na aerodromu posvedočili su o njegovom raspoloženju, uz izjavu:

- Po njegovom izrazu lica bilo je jasno da je veoma zabrinut.

