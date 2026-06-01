Tuga! Preminula supruga Halida Bešlića nakon teške borbe sa opakom bolešću

Supruga legendarnog pevača Halid Bešlić, Sejda Bešlić, preminula je nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Njena smrt dodatno je potresla javnost, budući da je upravo tokom odlazaka na njene lekarske kontrole Halid saznao da je i sam ozbiljno bolestan. Prema navodima medija, lekari su tada primetili da i on ima zdravstvene probleme, nakon čega su pregledi otkrili tešku dijagnozu.

Podsećanja radi, Halid Bešlić je preminuo prošle godine u 72. godini života nakon borbe sa teškom bolešću. Vest o smrti jednog od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije rastužila je milione njegovih poštovalaca širom regiona.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama, a Sejda je bila uz Halida od samih početaka njegove karijere. Uprkos brojnim životnim iskušenjima i zdravstvenim problemima, ostali su zajedno do poslednjih dana njegovog života.

