Oglasila se koleginica Mine Kostić sa kojom se tukla: Nakon što je pevačica smeštena u Lazu, poručila samo jedno

Poznata pevačica Mina Kostić primljena je na psihijatrijsku kliniku Laza Lazarević, gde je, usled agresivnog ponašanja, dovedena u pratnji policije. Prema rečima izvora bliskog pevačici, očekuje se da će Mina biti zadržana na lečenju u ovoj ustanovi narednih mesec dana.

U ovim teškim trenucima, mnoge kolege sa estrade su joj javno pružile podršku, a posebnu pažnju privukao je gest pevačice Indire Aradinović Indi.

Indi je na mrežama podelila Minin snimak uz emotikone ruku i srca, jasno pokazujući da saoseća sa koleginicom, dok je objavu pratila pesma "Zar da verujem u mir".

Ova podrška iznenadila je mnoge, s obzirom na to da su dve pevačice bile akterke jednog od najvećih estradnih skandala kada su se 2008. godine fizički sukobile na Grandovom festivalu.

Iako se tada u medijima spekulisalo da je do tuče došlo jer se Indi zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom, Mina je te navode kasnije oštro demantovala.

Osvrnuvši se godinama kasnije na taj događaj, Mina je priznala da se kaje zbog svoje reakcije i objasnila da je incident bio "namešten" te da je tada nasela na priče drugih.

Takođe je istakla da priče o svađi zbog muškarca nemaju veze sa istinom.

Iako godinama nisu bile u dobrim odnosima, Indin trenutni potez pokazuje da je nesuglasice iz prošlosti ostavila po strani kako bi pružila podršku koleginici kojoj je sada najpotrebnija.



Autor: N.B.