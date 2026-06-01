AKTUELNO

Domaći

Oglasila se koleginica Mine Kostić sa kojom se tukla: Nakon što je pevačica smeštena u Lazu, poručila samo jedno

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Poznata pevačica Mina Kostić primljena je na psihijatrijsku kliniku Laza Lazarević, gde je, usled agresivnog ponašanja, dovedena u pratnji policije. Prema rečima izvora bliskog pevačici, očekuje se da će Mina biti zadržana na lečenju u ovoj ustanovi narednih mesec dana.

U ovim teškim trenucima, mnoge kolege sa estrade su joj javno pružile podršku, a posebnu pažnju privukao je gest pevačice Indire Aradinović Indi.

Indi je na mrežama podelila Minin snimak uz emotikone ruku i srca, jasno pokazujući da saoseća sa koleginicom, dok je objavu pratila pesma "Zar da verujem u mir".

Foto: google maps, pink.rs

Ova podrška iznenadila je mnoge, s obzirom na to da su dve pevačice bile akterke jednog od najvećih estradnih skandala kada su se 2008. godine fizički sukobile na Grandovom festivalu.

Iako se tada u medijima spekulisalo da je do tuče došlo jer se Indi zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom, Mina je te navode kasnije oštro demantovala.

Foto: TV Pink Printscreen

Osvrnuvši se godinama kasnije na taj događaj, Mina je priznala da se kaje zbog svoje reakcije i objasnila da je incident bio "namešten" te da je tada nasela na priče drugih.

Takođe je istakla da priče o svađi zbog muškarca nemaju veze sa istinom.

Iako godinama nisu bile u dobrim odnosima, Indin trenutni potez pokazuje da je nesuglasice iz prošlosti ostavila po strani kako bi pružila podršku koleginici kojoj je sada najpotrebnija.

Autor: N.B.

#Indi Aradinović

#Mina Kostić

#SUKO

#pevačica

#tuca

POVEZANE VESTI

Domaći

Život Mine Kostić nije ni malo lak: Od izdaje, laži, usvajanja, porodične tradegije do zadržavanja u Lazi, pevačica se od jedne stvari nikada nije opo

Domaći

Oglasila se sestra Mine Kosić nakon što je zadržana u 'Lazi Lazarević': Evo šta je rekla o pevačici

Domaći

Svakome dođe žuta minuta: Borko Radivojević progovorio o Mini Kostić koja je završila u Lazi

Domaći

Mina Kostić ima neizlečivu bolest: Ovako je pevačica govorila o teškoj dijagnozi, otkrila i simptome

Domaći

Tukla se sa koleginicom pred kamerama: Mina Kostić zadržana u Lazi, a ovaj skandal je obeležio njenu karijeru

Domaći

Nadimak mu sve govori! Nakon što je Mina završila u Lazi, Kasper nestao: Pre dva dana visio na mrežama, a sada nema ni traga, ni glasa od njega