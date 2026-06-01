Ovako je Halid Bešlić pričao o svojoj supruzi! Skoro pola veka su bili zajedno, a pred smrt joj je posvetio PESMU

Supruga legendarnog pevača Halid Bešlić, Sejda Bešlić, preminula je nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Halid Bešlić je godinama sa posebnom emocijom govorio o svojoj supruzi Sejdi, sa kojom je proveo gotovo pola veka u braku. Važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi, a zajedno su prošli kroz brojne životne izazove.

Uprkos zdravstvenim problemima sa kojima se suočavao, Halid nije odustajao od muzike. Jednu od svojih najemotivnijih pesama, "Sejda", koju mu je uradio Miligram, posvetio je upravo supruzi, a ta pesma je izašla svega nekoliko meseci pre nego što je pevač preminuo.

Govorio da mu je bila najveća podrška

Pevač je tokom života često isticao da mu je Sejda bila najveći oslonac, temelj porodice i verna životna saputnica.

Halid i Sejda upoznali su se krajem sedamdesetih godina, dok je on tek gradio muzičku karijeru nastupajući po kafanama, a ona radila u fabrici čokolade. Njihov prvi susret dogodio se na proslavi Dana žena, gde ju je, kako je kasnije pričao, u šali zaprosio. Šala se ubrzo pretvorila u ljubav koja je trajala decenijama.

- Suprugu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Tu je radila moja svastika, bila je kuvarica i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali, video sam da je to to. Zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga venčali. Eto, tolike godine smo funkcionisali. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli. Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno - govorio je svojevremeno Halid.



Odrekla se posla zbog porodice

Venčali su se 1977. godine, a Sejda je napustila posao kako bi se posvetila porodici i pružila podršku suprugu dok je gradio karijeru. Dobili su sina Dina, ali im je želja da imaju više dece ostala neostvarena zbog zdravstvenih problema sa kojima se Sejda suočila.

- Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo. Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način - pričao je Halid.

Ono što je, kako je govorio, propustio sa sinom zbog brojnih nastupa i putovanja, kasnije je nadoknadio sa unucima. Kada su njegov sin Dino i snaha Mahira 2014. godine dobili blizance, Halid i Sejda nisu krili sreću, a porodica im je postala najveći izvor radosti u poznim godinama života.

Autor: N.B.