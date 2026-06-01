Čuo sam da je Kasper... Oglasio se prijatelj Mine Kostić, progovorio o njenom zdravlju nakon hospitalizacije

Goran Vukošić, dugogodišnji prijatelj pevačice Mine Kostić, oglasio se za medije zbog pevačicine hospitalizacije na klinici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" i nije krio zabrinutost zbog njenog stanja.

Goran Vukošić: "Kasper mi se ne javlja!"

- Meni je jako žao što se to njoj desilo. Nemam nikakve informacije, kada sam je pozvao i pročitao okrenuo sam njen telefon i bila je nedostupna - započeo je zabrinuti pevač.

Na pitanje da li je stupio u kontakt sa Kasperom, koji je jutros sleteo za Beograd, otkrio je kako se ni on nije odazivao na pozive.

- Čuo sam da je Kasper stigao, ali se ni meni nije javljao. Želim joj da se što pre oporavi i da se vrati porodici i poslovima. Jednostavno ja sam znao da je imala neke probleme, ali se nikada nije žalila jer je jaka i hrabra žena. Daće Bog da sve bude uredu. Samo da se sve završi sa anđelima i da bude kako treba - rekao je Goran za Informer.

Niz udaraca pre hospitalizacije

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem. Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Autor: Nikola Žugić