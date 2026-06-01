Tužna sudbina Halida i Sejde Bešlić: Ležali u istoj bolnici pred njegovu smrt, evo od čega je ona bolovala

Osam meseci nakon što je region oplakao smrt legendarnog pevača Halida Bešlića, njegova najveća ljubav i životni oslonac, suprugaSejda Bešlić, izgubila je najveću životnu bitku.

Sejda je preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, a poslednjih mesec dana provela je u bolnici. Porodica prolazi kroz najteže trenutke, a sin Dino je trenutno veoma loše.

Halid i Sejda zajedno bili u najtežim trenucima

Podsetimo, legendarni Halid Bešlić preminuo je pre osam meseci, od posledica bolesti jetre.

U poslednjim trenucima, dok je ležao na onkologiji, Sejda je takođe bila hospitalizovana u istoj bolnici zbog kancera, u sobi do njegove, delio ih je samo zid. Nakon njegove smrti, zdravstveno stanje joj je bilo ozbiljno narušeno.

Poznato je da Halidova poslednja želja nije bila da počiva u Aleji velikana, već na groblju Bare, kako bi njegova voljena Sejda jednog dana mogla da bude sahranjena pored njega. Nakon Halidove smrti, Sejda Bešlić je jedva smogla snage da javno progovori, a njene reči i danas slamaju srca.

- Rekao si mi, Halide, budi jaka, ali nisi me naučio kako to da budem bez tebe - navela je tada Sejda u suzama, ističući da prazninu u kući ništa ne može popuniti.

Svoju bolnu ispovest završila je dirljivom porukom:

- Otišao si, ali tvoja duša živi u meni i našem sinu.

Sejda i Halid Bešlić proveli su u skladnom braku više od četiri decenije.

Upoznali su se krajem sedamdesetih godina u jednoj sarajevskoj kafani gde je radila njena sestra i brzo su shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Sejda je bila njegov najveći oslonac i luka mira tokom cele karijere, a posebno nakon teške saobraćajne nesreće koju je pevač doživeo 2009. godine. Iza sebe su ostavili sina Dinu, kao i unuke Lamiju i Belmin-Kana. Njen odlazak predstavlja kraj jedne velike, vanvremenske ljubavi kojoj je legendarni pevač posvetio i svoju poslednju pesmu pred smrt, pod nazivom "Sejda".

Autor: Nikola Žugić