Primanja sa 420 evra skočila na milione, ovo je zvanični podatak: Evo koliko je Ana Bekuta zaradila za godinu dana

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs

Ana Bekuta jedna je od najcenjenijih folk pevačica na domaćoj sceni, a njena karijera traje pune četiri decenije. Ipak, njen fokus nije bio samo muzika, već je zaradu pametno usmerila i na druge projekte.

Mnogi ne znaju da skoro petnaest godina posluje preko firme "Brojanica", koja nosi naziv po njenom velikom hitu, a ona je i jedini vlasnik, dok je direktor firme njen sin Branko.

Agencija za privredne registre objavila je zvanične podatke, po kojima je firma "Brojanica" u 2025. prihodovala čak 16 i po miliona dinara, a rashodovala oko 15 miliona.

Nakon oporezivanja "Brojanica" je ostvarila neto dobitak od 975.000 dinara, odnosno nešto više od osam hiljada evra. Ovo je prilično veći neto dobitak u odnosu na godinu dana ranije, kada je 2024. ostvarila 49.000 dinara, odnosno 420 evra.

Autor: Nikola Žugić

