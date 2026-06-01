Idem prema Sarajevu: Poznati pevač slomljen zbog smrti Halidove žene, odmah krenuo ka porodičnoj kući da bude uz Dina

Pevač Osman Hadžić oglasio se nakon vesti da je umrla supruga Halida Bešlića, Sejda Bešlić. On je sa pokojnim Halidom bio veliki prijatelj, a sada je krenuo ka Sarajevu da bi njegovom sinu Dinu pružio podršku.

Osman nije mogao da sakrije tugu i bol zbog gubitka, a vest o Sejdinoj smrti je tek saznao i odmah se uputio ka porodičnoj kući Bešlića.

- Upravo sam saznao, pre 10 minuta. Idem prema Sarajevu - rekao je on kratko za "Telegraf".

"Dino je loše"

Podsetimo, nakon vesti o smrti Sejde Bešlić, za "Blic" se oglasio Halidov nekadašnji menadžer i veliki prijatelj njegove porodice.

- Sejda je malopre umrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - rekao je on i dodao da je sin Dino to teško podneo.

- Dino je loše. Kod kuće je, uz njega su prijatelji - dodao je menadžer.

Od čega je bolovala Sejda

Podsetimo, legendarni Halid Bešlić preminuo je pre osam meseci nakon što je bolovao od raka jetre. U poslednjim trenucima, dok je ležao na onkologiji, Sejda je takođe bila hospitalizovana zbog kancera u istoj bolnici, u sobi do njegove, gde ih je delio samo zid.

Autor: Nikola Žugić