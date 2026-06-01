Trudna Edita Aradinović za ćerku spremila malo carstvo! Zavirite u dečju sobu pevačicine naslednice: Žirafe, tropsko cveće... (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović sitno broji do porođaja, a sada je sa svojim pratiocima podelila delić atmosfere iz doma i pokazala kako je skockala sobu za svoju naslednicu.

Edita očigledno ništa nije prepustila slučaju, pa kutkom za njenu mezimicu dominira nestvaran, ručno oslikani mural sa motivima žirafa i tropskog cveća.

Topli drveni elementi, luksuzna ugradna rasveta i najfiniji detalji pokazuju da je ponosna mama mislila na svaki milimetar prostora kako bi sve bilo spremno za dolazak devojčice.

Fanovi su bukvalno zatrpali pevačicu emotivnim porukama i komplimentima, poručivši joj da je ovo jedna od najlepših dečijih soba koje su ikada videli na estradi.

Buduća mama blista od sreće i u potpunom miru čeka trenutak kada će svoju devojčicu doneti na svet i useliti je u ovo pravo malo carstvo.

"Nije to do mene, to je obostrana odluka"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre - objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak:

Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva.

