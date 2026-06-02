Zbog sina spavam u hotelu: Marija Šerifović iskreno o majčinstvu i odlasku: Neće me biti dugo...

Marija Šerifović održala je niz uspešnih koncerata u Beogradu, a ona je za medije progovorila i o planovima, privatnom životu kao i majčinstvu.

Marija Šerifović kaže da joj je puno srce nakon koncerata, a kako smo i sami videli, raspoloženje joj je bilo odlično.

- Bilo je strava, a tek će biti haos. Da se razumemo, nisam ni pila. Ja ne pijem, ne pušim i ne drogiram se. Samo mi je ovo dobar dan. Zašto? Ne znam - rekla je Marija dok je pevušila.

Ona je promenila stajling za koncert, te smo umesto u roze, imali prilike da je vidimo u plavom kompletu.

- Pa da. U meni su dve. Malo roze, malo plavo. Ništa ne preovlađuje kod mene je to baš na pola. Sada šiba Šemsa na maks, ali nema ni za to pravila, mogu da pustim sada Selin Dion - rekla je pevačica, a na pitanje da li je razmišljala da Šemsu ugosti na koncertu kao gosta, kaže:

- Šemsa je zauvek pozvana na sve moje koncerte.

"Nisam išla kod Milice na babine"

Među brojim kolegama koje su dolazile da podrže Mariju, na njenom koncertu se pojavila i Milica Todorović koja se nedavno porodila.

- E, nisam išla da vidim bebu. Milica i ja smo se videle. Bebu nisam išla da vidim zato što nisam stigla da spremim korpu. Kokoška, pogača... Šta još beše ide na babine? To sve nisam uspela da spremim, ali hoću naravno kada sve ovo prođe. Bile smo komšinice, ali nedavno sam se preselila, pa više nismo.

"Emotivna sam"

Marija Šerifović je deo koncerta posvetila sinu Mariu kada je otpevala pesmu koju je slušala dok je čekala njegovo rođenje. Kaže da joj i sada naviru suze kada se seti tih trenutaka.

- Sigurno. Mislim, ja verujem da je tako kod svakog roditelja i kod svake majke, pogotovo kada su mali i kada gledate kako se zapravo ta mala bića uče životu. Sve je emotivno. S tim, to možda nije baš pametno što ja pred 4.000 ljudi biram da budem emotivna, ali dobro, vidim da mnogi glasaju za tu stranu moje ličnosti. Videćemo. Ne dam se još uvek - rekla je Marija i dodala da ju je koštala emotivnost.

Kaže da nakon koncerta nije išla pravo kod sina da ga zagrli, već u hotel.

- Ne. Uh. Kada su veliki koncerti, noć uoči koncerta i pogotovo ako imam dva, onda spavam u hotelu zato što se on budi u 7:00 i tu nema spavanja, odmah ide “bum tras mama” i tako, onda tu nema spavanja.

- Ja nigde nisam pustila još uvek nijedan Mariov snimak, osim kada je nešto baš ultimativno slatko i simpatično, na Instagramu nekada se pojavi. Ali mislim da ovo vreme u kojem živimo je dosta čudnjikavo i da maloletna bića ne treba da se nalaze na društvenim mrežama. Tako da to planiram da nastavim. A da li ću ikada prestati da pričam o njemu? Verovatno da hoću. Kad bude krenuo u školu, kad budu krenuli malo veći problemi, tada verovatno to neće sve biti baš tako slatko. Ali trenutno jeste i u tome uživam - kaže Marija i dodaje da za sada sa sinom nema probleme.

- Ne, nema. Nije krenuo sa tim, onako žvaće, svašta nešto priča. I kada napravi nešto što probija moje granice viče: "Nikad mama, nikad, nikad". Reko’, dobro hajde da vidimo to tvoje "nikad" koje se naravno ponovi za tri sata, ali kao i svako dete koje ima dve godine.

"Imam Evrovizijsku pesmu"

Marija je rekla da ima evrovizijsku pesmu, ali ne planira da je nudi kolegama za PZE niti da se sama prijavljuje.

- Ne, ne. Ja ću je snimiti i pojaviće se na mom albumu nekada u mom sledećem životu, kad ja nemam ni najmanju ideju kada je to, ali je pesma strašna. Neće biti na PZE, imam ja previše godina za to. Znam da to nisu Zvezde Granda i Nikad nije kasno, ali svejedno, nekako sam ja to prošla, dogodilo se. Sa druge strane, svašta se tu meni nešto ne dopada u samom sistemu takmičenja, tako da nema ni potrebe, na kraju krajeva neka idu neki drugi ljudi, neki malo mlađi, neki malo stariji. Ja bih uvek podržala ideju da idu kolege koje su već ostvarene. O tome sam već trubila nedavno.

Autor: Nikola Žugić