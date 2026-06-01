Potresni detalji! Ovako su izgledali poslednji meseci Sejde Bešlić: Lečenje u Nemačkoj i teška borba

Tragična sudbina Sejde Bešlić, žene poznatog pevača Halida Bešlića, koja je izgubila bitku sa bolešću. Pročitajte potresne detalje o njenom lečenju.

Sejda Bešlić, žena Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Tim povodom se oglasio menadžer pokojnog pevača koji je veliki prijatelj njegove porodice i potvrdio tužnu vest, dok je Sejda prethodnih meseci, kako su otkrile njene komšije, bila na lečenju u Nemačkoj.

Mediji su nedavno posetili Sarajevo, kao i selo u kom je pevač boravio kao mali, gde su komšije otkrile da supruga pevača, Sejda, nije dobro. Komšije su navele tom prilikom da je supruga pokojnog pevača Sejda bila lošeg zdravlja i da je sin Dino zbog komplikacija vodio na lečenje u Nemačku.

- Sejda ide na zračenja, ozbiljna je ta njena zdravstvena situacija, šta da vam kažem. Ja sam saznala da je Dino vodi u Nemačku, tamo ide u bolnicu. Neke informacije sam isto saznala iz medija. Divni su to ljudi, mi smo ovde sada na placu u selu, a inače je njegov stric preminuo - rekla je komšinica tom prilikom.

Menadžer potvrdio tragične vesti

Menadžer je danas rekao da je Sejda dugo bolovala, te da je danas izgubila bitku nakon mesec dana provedenih u bolnici.

- Sejda je malopre umrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - rekao je on i dodao da je sin to teško podneo.

- Dino je loše. Tu je kod kuće, uz njega su prijatelji - dodao je.

Halid i Sejda su decenijama bili primer skladnog brakaSejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

Autor: Nikola Žugić