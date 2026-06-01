SLAVICA ROKVIĆ GRMI U BIKINIJU BEZ TRUNKE FOTOŠOPA! Pokazala šta jede, ovo je tajna njenog izgleda: Hrani telo onim što mu treba (FOTO)

Slavica Rokvić, poznata je kao vrsna domaćica i zagovornik zdravog života. Sada je na svom Instagram profilu podelila detalje svog brzog, ali neverovatno hranljivog obroka.

Ona je za tili čas skockala savršen letnji ručak spojivši dve bogate salate sa cveklom, sirom, jajima i svežim začinskim biljem, a sve to je na kraju bogato prelila zdravim bundevinim uljem.

Ponosna na svoje kulinarsko umeće i brzinu, Slavica se našalila sa pratiocima uz reči: "Ko je sumnjao da neću stići spremiti ručak? Gotov očas posla. Preliven bundevinim uljem."

Ipak, najveću pažnju privukla je njena mudra poruka o ishrani i zdravim navikama koja je mnoge naterala na razmišljanje: "Dve salate spojene u misao hrani telo onim što mu treba, ne samo onim što traži!"

Oduševljene domaćice odmah su počele da dele njen recept i hvale njen stav, svesne da Slavica uvek nađe način da inspiriše žene širom regiona da se okrenu zdravijem načinu života.

Zategnuto telo i savršen struk ostavili mnoge bez daha

Osim toga, očigledno je da je ishrana Slavice Rokvić zadužena za njenu vitku liniju, pa je ona tako jednom prilikom pokazala zategnuto telo u bikiniju.

Leđima okrenuta objektivu pozirala je u atraktivnom kupaćem kostimu na pruge i ostavila mnoge bez daha posebno jer su retke prilike da je vidimo u ovakvom izdanju.

Komplimenti su bili neizostavni jer očito je da ova dama i te kako vodi računa o sebi, te izgleda sjajno bez bilo kakvih filtera i fotošopa.

Autor: Nikola Žugić