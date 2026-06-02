Propala je, osušila se, ne liči na sebe! Komšije Mine Kostić otkrile da je zbog Kaspera završila u 'Lazi': Otkad se on pojavio u njenom životu...

Nije joj lako.

Glavna vest u domaćim medijima prethodnog vikenda bilo je naše saznanje da je Mina Kostić hitno hospitalizovana u psihijatrijskog klinici "Dr Laza Lazarević".

Pevačica je u bolnicu došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Smeštena je na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora bliskog pevačici, Mina se u poslednje vreme bori s teškim oblikom depresije. Razlozi koji su doveli do ovog stanja su privatne i poslovne prirode.

- Nažalost, Mina u poslednje vreme nije uopšte dobro. Bori se s teškim oblikom depresije, a to je pre svega što više ne može da podnese razdvojenost od Kaspera. Iako je mislila da će ta veza s njim sjajno funkcionisati na daljinu, njoj to sve teže i teže pada. Ona smatra da se on udaljio od nje otkad se vratio u Ameriku. Zbog svega toga je pala u očaj. Potpuno se promenila i povukla u sebe. Teško joj pada i to što više nema posla i retko kad nastupa, a mislila je da će joj posao procvetati otkad je angažovala Kaspera za svog menadžera. Pored toga, ima veliki strah i od lekara jer se plaši da će joj saopštiti da umire. Zato je više puta i odlazila iz bolnice i odbijala hospitalizaciju. Nije joj lako nimalo. Kasper je odmah nakon što su mu javili da je Mina smeštena na kliniku krenuo za Srbiju. I njega je potreslo sve ovo što se dešava, ali zasad ne može da uradi ništa dok je ona na intenzivnoj nezi. On će biti tu uz nju dok se potpuno ne oporavi - ispričao nam je sagovornik.

Tragom priče da je Kostićeva u nedelju primljena na lečenje u psihijatrijsku ustanovu, naša ekipa posetila je kraj grada u kome pevačica godinama živi. Tamo su nam njene komšije ispričale da su šokirane ovom vešću, ali da ih ništa ne čudi, jer su primetili da se Mina u poslednje vreme čudno ponaša i da se vidi da nije srećna.

- Videla sam Minu pre nekoliko dana. Ona više ne liči na sebe. Jako je fizički propala, osušila se. Izašla je da prošeta psa, nije mi se ni javila. Delovala je odsutno, bila je bleda i ispijena. Kasnije sam videla da je sedela na klupici u Šumicama i jecala. Meni je nje baš žao. Komšinica mi je rekla da je čula skoro neku viku i dreku iz njenog stana. Videlo se da joj treba pomoć. Baš me je rastužila ova vest. Ja mislim da je glavni krivac za sve ovo Kasper, otkad se on pojavio u njenom životu, samo se pojavljuju neki problemi. Ona je navikla da živi s njim, a otkad je otišao, jako je tužna. Pas joj od juče zavija u stanu, sve mi je ovo baš jezivo. Nadam se da će se brzo oporaviti i da će sve ovo uskoro biti iza nje - rekla nam je komšinica.

Glavni akteri priče nisu nam se javljali na pozive za komentar.

Podsetimo, Mina je prošle subote potražila lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana, ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu. Pevačica već ima hroničnih problema sa zdravljem, pa su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Autor: R.L.