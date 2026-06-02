MAJKO MOJA... Sin Halida i Sejde Bešlić slomljen od tuge nakon njene smrti, porukom rasplakao sve

Tuga!

Sejda Bešlić, supruga čuvenog pevača Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Godinama je bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku. Sin Dino je veoma teško podneo gubitak i drugog roditelja za manje od godinu dana.

On se sad oglasio na društvenoj mreži Instagram i potresnim rečima se oprostio od majke.

- Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

Autor: R.L.