Sloba Vasić izašao iz Laze, pa se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice: Supruga i ćerka se ne odvajaju od njega!

Vera mu mnogo znači kroz proces oporavka.

Pevač Sloba Vasić nedavno je prošao kroz veoma turbulentan životni period, te je posle skandala na aerodromu završio i nekoliko dana u psihijatrijskoj klinici.

Srećom, uspešno se oporavlja od ovog perioda, a neizmernu podršku tokom ceolog procesa pruža mu supruga Lela.

Sada je Sloba, zajedno sa suprugom i ćerkom, posetio Hram Svetog Save kako bi se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice.

Porodica Vasić je satima strpljivo čekala u redu kako bi se poklonila i celivala jednu od najpoštovanijih pravoslavnih svetinja. Prizor iz Hrama Sloba je podelio i sa svojim pratiocima na Instagramu uz kratku i jasnu poruku "Hvala ti Bože".

