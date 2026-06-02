Dinča proslavio 40. rođendan, pa okupio celu estradu! Slavljenik stavio krunu, Sloba Radanović se latio mikrofona, a tek a mu vidite suprugu! (FOTO)

Gala slavlje za jubilarni rođendan.

Milan Dinčić Dinča napravio je gala proslavu svog jubilarnog 40. rođendana u jednom poznatom beogradskom restoranu i okupio čitavu estradu.

Slavljenik je sa krunom na glavi dočekao svoje drage kolege, između ostalih i Slobu Radanovića sa suprugom Jelenom, Aleksandru Mladenović, Vanju Mijatović, Aleksandru Bursać sa suprugom Stevanom Sekulićem, Jelenu Kostov, Jelenu Gerbec, Ljubu Perućicu sa suprugom Katarinom i mnoge druge.

Slavilo se do ranih jutarnjih sati, a najveseliji je bio Sloba Radanović koji se i latio mikrofona, pa je atmosferu doveo do usijanja.

Ipak, ono što je Dinču posebno ganulo i oduševilo bila je poruka njovog sina, koji mu je čestitao rođendan, što je pevač odmah objavio na društvenim mreama.

Autor: R.L.