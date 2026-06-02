VIŠE PUTA SAM GA PRIJAVILA ZA NASILJE! Karleuša žestoko o Dušku i njegovoj devojci Nori: Ne stavljajte mi ime pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog PROSTITUCIJE!

Pevačica Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži "Iks", gde je apelovala na sve medije da se njeno ime više ne dovodi u vezu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem i njegovom novom izabranicom Norom Milovanović.

Kako je poručila, ne želi da ima bilo kakve veze sa Tošićem, niti "ženama koje su u policijskoj evidenciji zavedene kao prostitutke".

- Zamoliću sve medije, sa kojima imam stvarno lep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove, kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu.

"Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavredjuje vaš prostor. Hvala vam - napisala je Karleuša.

Podsetimo, nedavno je kao bomba odjeknula vest

Autor: D. T.