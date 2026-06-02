Ispuniće Halidovu poslednju želju: Poznato mesto i vreme sahrane Sejde Bešlić

Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, biće sahranjena u četvrtak, 4. juna, u 14:30h na Gradskom groblju Bare.

Sejda je preminula juče, 1. juna, u Sarajevu u 75. godini života, osam meseci nakon odlaska njenog voljenog supruga Halida. Sejda će počivati pored Halida na groblju Bare. Iako su mnogi smatrali da Halid treba počivati u Aleji velikana, legendarni pevač želeo je drugačije.

Tokom života Halid Bešlić je izjavio da bi želeo da pored njega na Barama bude sahranjena njegova Sejda. Time je još jednom pokazao koliko je voleo i koliko su njihova ljubav, odanost i zajedništvo bili veći od svake slave.

Podsetimo, Halid i Sejda Bešlić su bili u braku skoro 50 godina. Upoznali su se 1977. godine u jednoj kafani u Sarajevu. Ona je tada radila u fabrici čokolade. Zbog ljubavi je odlučila da da otkaz. Retko se pojavljivala na javnim događajima.

