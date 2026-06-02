AKTUELNO

Domaći

Ispuniće Halidovu poslednju želju: Poznato mesto i vreme sahrane Sejde Bešlić

Izvor: telegraf.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, biće sahranjena u četvrtak, 4. juna, u 14:30h na Gradskom groblju Bare.

Sejda je preminula juče, 1. juna, u Sarajevu u 75. godini života, osam meseci nakon odlaska njenog voljenog supruga Halida. Sejda će počivati pored Halida na groblju Bare. Iako su mnogi smatrali da Halid treba počivati u Aleji velikana, legendarni pevač želeo je drugačije.

Foto: Printscreen YouTube/Pink.rs

Tokom života Halid Bešlić je izjavio da bi želeo da pored njega na Barama bude sahranjena njegova Sejda. Time je još jednom pokazao koliko je voleo i koliko su njihova ljubav, odanost i zajedništvo bili veći od svake slave.

Podsetimo, Halid i Sejda Bešlić su bili u braku skoro 50 godina. Upoznali su se 1977. godine u jednoj kafani u Sarajevu. Ona je tada radila u fabrici čokolade. Zbog ljubavi je odlučila da da otkaz. Retko se pojavljivala na javnim događajima.

pročitajte još

MAJKO MOJA... Sin Halida i Sejde Bešlić slomljen od tuge nakon njene smrti, porukom rasplakao sve

Autor: D. T.

#Halid Bešlić

#Sahrana

#Sejda Bešlić

POVEZANE VESTI

Domaći

Pored ovog muzičara počiva Halid Bešlić: Tokom života su bili nerazdvojni, a jednu želju nikada nisu ispunili

Domaći

Umrla je pre 2 sata, sin je loše: Halidova žena dugo bolovala, prijatelj otkrio detalje: Mesec dana je...

Domaći

Tužna sudbina Halida i Sejde Bešlić: Ležali u istoj bolnici pred njegovu smrt, evo od čega je ona bolovala

Domaći

Ovako je Halid Bešlić pričao o svojoj supruzi! Skoro pola veka su bili zajedno, a pred smrt joj je posvetio PESMU

Domaći

Potresni detalji! Ovako su izgledali poslednji meseci Sejde Bešlić: Lečenje u Nemačkoj i teška borba

Domaći

Tuga! Preminula supruga Halida Bešlića nakon teške borbe sa opakom bolešću