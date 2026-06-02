Neočekivana priznanja, mnogo smeha, dobre pesme i odlična atmosfera: Pred nama je novo izdanje ‘Ami G Show’-a!

Ognjen Amidžić i ovog utorka dočekuje goste koji će otvoriti brojne zanimljive teme, otkriti detalje iz privatnog i poslovnog života i prirediti veče za pamćenje.

Kao što je verna TV PINK publika navikla, utorak veče rezervisan je zanajgledaniji late night show -“Ami G Show” autora i voditelja OgnjenaAmidžića. Ognjen će od 22 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu.Studio u Šimanovcima biće bogatija za ove poznate face: Neda Ukraden,Džeronimo, Đani, Đovani Najramović, Milica Jokić i Dr Iggy.

Legenda regionalne scene Neda Ukraden govoriće o karijeri dugoj više od pet decenija, novim projektima i energiji kojom i danas osvaja publiku. Povod za razgovor biće i njene nove pesme i nastupi, ali i brojne anegdote iz bogate karijere. Otkriće sve i o novom hotu koji su Džeronimo i ona snimili.

Poznati kantautor Džeronimo otkriće šta se trenutno dešava na njegovom poslovnom i privatnom planu, ali i otkriti sve o novoj pesmi sa Nedom, kao i kakva je Neda za saradnju.

Đani će, u svom prepoznatljivom stilu, govoriti o nastupima, porodici i situacijama koje ga redovno dovode u centar pažnje. Publiku očekuje mnogo smeha, ali i priče o tome kako izgleda život jedne od najvećih folk zvezda van reflektora.

Đovani Najramović otkriće detalje iz svog profesionalnog angažmana, planove za naredni period i zanimljivosti koje publika do sada nije imala prilike da čuje.

Mlada pevačica Milica Jokić govoriće o novim pesmama i projektima koji su privukli veliku pažnju publike. Ognjenu će otkriti u kom pravcu priželjkuje da ide njena karijera i na šta je najviše ponosna kada su njene pesme i nastupi u pitanju.

U emisiju stiže i Dr Iggy, jedna od najvećih dens zvezda devedesetih, koji će sa Ognjenom pričati o povratku na scenu, nostalgiji za vremenom najveće popularnosti, ali i novim nastupima i projektima koji ga ponovo približavaju publici.



Dobra pesma, izazovi, igrice i smeh zagarantovani su u studiju u Šimanovcima ovog utorka. Budite uz TV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 22 časa.

Autor: S.Paunović