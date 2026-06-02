Ovako je Ceca za mesec dana smršala 8 kilograma: Nema dijeta, ali strogo poštuje jedno pravilo

Pevačica Ceca Ražnatović i u 52. godini može se pohvaliti vitkom, izvajanom linijom na kojoj joj zavide znatno mlađe dame, a nedavno je otkrila kako je svoju liniju dovela do perfekcije.

Ceca je oslabila čak 8,5 kilograma za samo mesec dana, i to bez rigoroznih dijeta, gladovanja i opasnih preparata poput ozempika.

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari - objasnila je Ceca.

Nije želela opasne prečice, već se odlučila za režim nalik autofagiji. Naime, hranu unosi najkasnije do osam uveče, a potom isključivo vodu.

Ipak, priznala je da sebe nekad počasti pivom.

- Skinula sam 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo... I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to - objasnila je Ceca.

Uz ovakav režim ishrane, pevačica ističe važnost fizičke aktivnosti. Redovno trenira, a kada za to nema vremena, praktikuje brzi hod na traci kako bi izbegla usporavanje metabolizma usled dugog ležanja.

