KASPER JU JE DANAS POSETIO Oglasio se brat Mine Kostić, evo zbog čega su pevačicu zadržali u Lazi

Brat Mine Kostić za "Blic" se oglasio i otkrio kako je pevačica. On je ispričao i zbog čega je Mina završila u psihijatrijskoj ustanovi, kako i da je Mane Ćuruvija Kasper danas bio u poseti pevačici.

Brat Mine Kostić, Milan, rekao je kako se pevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posetio - istakao je Milan za "Blic".

Podsetimo, Kasper je juče stigao u Beograd iz Amerike, odmah je doleteo avionom kada se saznalo šta se dogodilo sa Minom. Nju je policija dovela u "Dr Lazu Lazarević" i kako se navodilo, nakon što je ispoljavala vidne znakove agresivnog ponašanja.

Ona je uporno pokušavao da sazna informacije o njenom zdravstvenom stanju, ali je njoj telefon isključen, pa je došao u bolnicu kako bi na licu mesta saznalo šta se dešava sa Minom Kostić.

Mina Kostić hospitalizovana je u nedelju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", gde je dovedena u pratnji policije usled ispoljavanja agresivnog ponašanja. Prema navodima medija, postoji mogućnost da će zbog takvog stanja na odeljenju ove ustanove biti zadržana i do 30 dana.

Ona se trenutno nalazi pod stalnim nadzorom stručnog tima lekara, koji ulažu sve napore kako bi se ona što pre oporavila.

Autor: D .T.