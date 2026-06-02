AKTUELNO

Domaći

Dvadeset godina nisam videla sunce: Jelena Rozga otkrila razlog i svaka žena će poželeti isto

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jelena Rozga godinama važi za jednu od najlepših i najnegovanijih dama na javnoj sceni. Sada je konačno progovorila o svojim rutinama nege i otkrila šta se zapravo krije iza njenog blistavog tena.

Jelena Rozga svojim mladolikim izgledom ne prestaje da oduševljava publiku, a kako sama priznaje, o nezi kože vodi računa još od samog početka karijere. I dok bi mnoge mlade devojke novac od prvog nastupa uložile u skupe krpice, pevačica je imala potpuno drugačije prioritete.

Foto: Instagram.com

– Od prve svoje zarade, od prvog koncerta nisam kupila ni cipele, ni haljinu, ja sam kupila kreme – otkrila je Rozga u jednoj emisiji, ističući da se kod nje nikada ne dešava da zaspi sa šminkom na licu.

– Ma nema šanse. I da sam najumornija, da ne znam šta... Nema izgovora. Nega je uvek svaki dan, nema preskakanja. Ja sam sa dvadeset i nešto godina išla na nekakve tretmane, izbegavala sam sunce – iskrena je bila pevačica.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ono što je posebno šokiralo mnoge jeste njena radikalna odluka kada je u pitanju sunčanje. Rozga tvrdi da već gotovo dve decenije strogo čuva ten i izbegava sunčeve zrake bez preke potrebe.

– Ja nisam 15-20 godina videla sunca. Meni sve što je previše nije lepo. Ima li šta lepše od negovane sjajne kože, sa što manje mejkapa? Strašno se negujem, strašno se bavim sobom – priznala je ona.

Autor: D. T.

#Jelena Rozga

#Kozmetika

#Sunce

#bjuti rutina

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Nataša Bekvalac zapalila mreže: Skinula se i pokazala savršenu liniju (FOTO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO: Uhvatili smo Teodoru Džehverović na aerodromu u OVOM izdanju, a njen stajlnig izazvao je veliku pažnju prolaznika!

Domaći

Dosadilo mi je da se bavim njima: Anabela Atijas otkrila istinu o sukobu Slađe i Vesne Đogani

Domaći

Mia Borisavljević iskopirala Jovanu Jeremić: Gore mreže zbog izazovnog stajlinga, čeka se reakcija voditeljke

Domaći

VAŽI ZA JEDNU OD NAJZGODNIJIH POZNATIH DAMA, A JEDE SLATKIŠE I KASNO UVEČE: Pevačica podelila recept za desert od tri sastojka za kojim su svi poludel

Domaći

Ana Korać zapalila mreže: Pokazala vrelo telo u mini bikiniju, od ovog prizora sa jahte neće vam biti dobro! (FOTO)