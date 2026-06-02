Naš pevač toliko zarađuje od dva biznisa da je odbio honorar od 100.000 evra za tezgu

Nedeljko Bajić Baja, poznati pevač koji je dostigao vrhunac slave, odlučio je da se povuče iz medija i šoubiza, prepuštajući se privatnim biznisima.

Iako bi danas mogao da zarađuje ogromne sume novca od nastupa, pevaču sada novac redovno "kaplje" iz dva nova izvora, pa sebi može da priušti luksuz da izbegava koncerte i odbija honorare koji dostižu čak i 100 hiljada evra.

Iako danas sa svojom decom može da uživa u plodovima sopstvenog rada, Bajin put do uspeha bio je pun neizvesnosti. Svoju muzičku karijeru započeo je oslanjajući se na skromnu ušteđevinu svog brata. Na samom početku, kolege ga nisu najbolje prihvatile. Posebno ga je povredio komentar Miloša Bojanića, koji mu je rekao da nikada neće postati zvezda, ali ga to nije obeshrabrilo da nastavi sa radom i nizanjem hitova. O ovim teškim trenucima svedočio je i harmonikaš i kompozitor Dragan Stojković Bosanac, kod kog je Baja u tom periodu tražio podršku.

- Ovo je Baja, kod mene u podrumu u radnoj sobi. Tada je patio zbog Bojanića koji ga je zezao da nikada neće biti zvezda. Onda je dolazio kod mene, plakao, kukao, pa me je pitao da li će biti zvezda. Rekao je da hoće, on je dobar dečko, moglo bi to pevački da bude bolje, ali ima hitove. Kod nas kad neko ima hitove ne smeš da kažeš kako peva.

Danas, u ovim godinama, pevaču nastupi više nisu neophodni za preživljavanje. Pokrenuo je dva unosna biznisa od kojih veoma lepo živi. Prvi biznis odnosi se na nekretnine – Baja već nekoliko godina ulaže novac u izgradnju stanova i ostvaruje prihode od njihove prodaje. Drugi biznis proistekao je iz njegovog iskustva sa američkih turneja. Shvativši da gubi previše novca na rentiranje ozvučenja, odlučio je da kupi sopstvenu opremu, koju sada iznajmljuje domaćim i stranim muzičarima.

Glavni cilj mu je da stvori stabilnu budućnost i ostavi nešto iza sebe svojoj deci, sinu i ćerki, koje je dobio sa znatno mlađom bivšom partnerkom koju je dugo krio od javnosti. Uz manje naporan i stresan posao, muzika je za njega sada ponovo postala hobi i nešto što radi iz srca, a ne iz moranja.

Iako izbegava medije, interesovanje za njegove koncerte nije opalo. Kada se uželi pevanja, on odlazi na nastupe, ali zanimljivo je da više nema fiksnu cenu, već godinama zarađuje isključivo od prodaje karata. O njegovoj neverovatnoj popularnosti i uspehu poslednjeg poznatog nastupa svedoči izvor upoznat sa situacijom.

- Baja sada, ako hoće, može da napuni pet arena uzastopno, čoveka traže na terenu toliko. On izbegava medijsko pojavljivanje i uopšte ga to ne zanima. Na nastupe ode kada se poželi pevanja... Pa da li znate da je za njegov poslednji nastup koji je pre nekoliko godina bio poznat u javnosti, prodao sve karte. Bukvalno kao da dolazi Bijonse, ljudi se tuku da karte razgrabe.

Autor: D. T.