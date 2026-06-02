Naša pevačica doživela agoniju! Pukli joj silikoni, pa pala sa terase i završila na hitnoj operaciji: To me je trgnulo

Pevačica Jelena Kostov suočila se 2020. godine sa nizom nesrećnih događaja kada su joj pukli silikoni, a potom je doživela i pad sa terase u svojoj vikendici na planini Goliji.

Iako je nakon hitne intervencije mesecima bila nepokretna, pevačica je danas stabilnog zdravlja i ovaj težak period ju je naterao da u potpunosti promeni pogled na život.

Nesreća se dogodila kada je pevačica pala sa visine od tri metra, usled čega je zadobila teške telesne povrede. Jelena je tom prilikom polomila sedalnu kost, što je zahtevalo hitnu operaciju i dugotrajan oporavak zbog kojeg mesecima nije mogla da ustane iz kreveta. Srećom, povrede koje je zadobila danas više nisu vidljive, a pevačica se povukla iz javnosti i maksimalno posvetila svojoj porodici.

Govoreći o težini povreda i tom teškom periodu, Jelena je svojevremeno izjavila:

- Godina 2020. je bila katastrofalna, nevezano za koronu. Preživela sam pad sa velike visine, polomila sam jako zeznutu, sedalnu kost. Još uvek nije sve u redu, ali biće, nadam se. Treba puno vremena da se sve vrati u normalu, ali ja se ne dam.

Pored teških preloma, pevačica se borila i sa problemom pucanja silikona, ali danas ističe da je zdravstveno potpuno dobro i da je njeno stanje stabilizovano.

Jelena retko govori o ovim trenucima, ali je za medije podelila kako se danas oseća:

- Definitivno najgori period je iza mene. Nerado o tome govorim, jer kada to činim ponovo se setim svega i proživljavam tu bol. Sada sam dobro, sve je na mestu, silikoni ne mrdaju, tu su.

Suočavanje sa ozbiljnim povredama snažno je uticalo na Jeleninu psihu. Nesreća ju je trgnula i naučila da drugačije posmatra svet oko sebe, ali i da prepozna ko su joj pravi prijatelji.

Opisujući svoju unutrašnju promenu, pevačica je objasnila:

- Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju. Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imam oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu.

Autor: D. T.