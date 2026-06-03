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BOGDANA U ŠTIKLAMA I TOPIĆU POKAZALA GO STOMAK! Veljko Ražnatović pozirao sa ženom i sinom: Pucaju od sreće (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sin Cece Ražnatović, Veljko, nedavno se vratio u Srbiju nakon što je mesecima živeo odvojeno od porodice u Rusiji gde je se posvetio karijeri. On se sada trudi da nadoknadi vreme koje je proveo sam u inostranstvu, a sada je podelio porodičnu fotografiju i pokazao kako uživa.

Veljko je u srećnom braku sa suprugom Bogdanom sa kojom ima trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju, a ona ne voli da se eksponira u javnosti. Par je sada sa sinom pozirao nasmejan, a Bogdanin stajling je privukao veliku pažnju.

Bogdana je bila u zelenim pantalonama i topiću i video joj se stomak, a na nogama je nosila sandale na visoku štiklu. Ona je nasmejana pozirala dok je grlila najstarijeg sina.

Odlučio se na miran život

Podsetimo, Veljko je mnoge iznenadio kada je odlučio da sa suprugom i decom živi u Titelu.

Foto: Instagram.com

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - rekao je on u jednom podkastu.

Inače, Veljko je u Rusiji živeo kako bi se posvetio treninzima i karijeri nakon povrede koju je dobio. On je na Instagramu pokazivao detalje treninga, a kako je to izgledalo pogledajte u snimku iznad.

Autor: M.K.

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