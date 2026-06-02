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PLANIRAMO JOŠ JEDNO DETE, UVEK JE VREME KAD SE LJUDI VOLE: Joca Stefanović danas slavi rođenje sina, za Pink.rs progovorio o prvim danima sa malim Vukanom, a evo šta kaže o slučaju Mine Kostić (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ponosni tata spreman za veselje!

Iva Bojanović, supruga pevača Joce Stefanovića, porodila se krajem maja i na svet je donela sina kom su ponosni roditelji su nasledniku dali ime Vukan. Ponosni tata danas proslavlja rođenje sina, a on je pred okupljenim medijima progovorio o slavlju, prvim danima sa sinom Vukanom, roditeljstvu, ali i slučaju koleginice Mine Kostić koja je završila u Lazi.

- Odlično se osećam, bebac je dobro, Ivana je dobro... Spremio sam 10, 15 majica za cepanje, koliko god da sam poneo bilo bi malo. Sve se dešavalo u pet ujutru, bio sam na porođaju, u bonici, čekao sam da primim vesti. Sve se dobro završilo, ona se brzo porodila, za 45 minuta rodila je prelepog dečaka... Ivana je sve to odradila i bez mene, to je najbitnije - rekao je Joca i dodao:

Foto: Pink.rs

- Ivana će doći da pozdravi naše prijatelje i onda posle ide kući da se posveti bebici, 11 dana ima... Ima nespavanja, ali sve su to slatke muke. Majčina uloga je tu najvažnija u prvim mesecima. Nemam strah da ga držim, to je moje dete, najsigurnije se osećam kad je kod mene. Nije strašno za sada menjanje pelena, ali kako će biti, to ćemo videti... Planiramo još jedno dete, ali polako, ljudi kad se vole uvek je vreme... - poručio je pevač i dodao:

- Mislim da će večeras moja i Ivanina majka biti najveselije. Biće super - rekao je pevač i dodao:

Foto: Instagram.com/@iva.bojanovicofficial

- Dete nema potrebe da eksponiram, osim ako ne bude želeo da bude javna ličnost... - poručio je pevač i osvrnuo se na slučaj Mine Kostić.

- Ljudi vide nas kad pevamo, ne vide šta je iza svega toga. Mi smo ljudi sa svojim strahovima, anksioznostima, kao i svi drugi ljudi. Najbolje je kad imaše nekoga ko može da te razume, meni je moja žena najbolji prijatelj, jako smo bliski. Nije stramota tražiti pomoć, ali je glupo da ti se drugi smeju zbog toga. Ne znam šta se desilo Mini, to su veor4rvatno neki problemi koji su se nagomilavali, ako je potrebno onda i stručna pomoć i to ne treba osuđivati - rekao je Joca.

Foto: google maps, e-stock/časlav vukojičić

Autor: M.K.

#Dete

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