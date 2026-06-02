VELIKA PROSLAVA JOVANE PAJIĆ! Marija Šerifović među prvima stigla na parti: Tu su i Miškovićeva snajka, Prija, Goca, Ilda... Evo kako su se poznate dame doterale (FOTO+VIDEO)

Pevačica Jovana Pajić napravila je danas veliku proslavu povodom objavljivanja nove pesme ''Dođe meni''.

Na parti je među prvima došla njena koleginica i bliska prijateljica Marija Šerifović, što su zabeležile naše kamere.

Marija je bila odlično raspoložena, pa se sve vreme smeškala, a za ovu priliku odabrala je jednostavnu majicu i naočare za sunce.

Tu je bila i Tijana Stoisavljević, voditeljka emisije "Amidži šou", koja je bila u džinsu i belom, kao i Jovana Nikolić Mišković, snajka biznismena Miroslava Miškovića, koja je došla golog stomaka.

Kasnije se pojavila i pevačica Goca Tržan sa ćerkom Lenom, a onda i Aleksandra Pirjović, Ilda Šaulić s ćerkom Emom.

Jovana Pajić odlučila se za haljinu sa providnim detaljima, a izgledom je oduševila sve prisutne.

Autor: M.K.