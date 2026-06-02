Jedna trećina mog srca je tamo! Marija Šerifović za Pink.rs otkrila da li je kupila nekretninu na Baliju, pa progovorila o posebnom gostu sa njenog koncerta: Njegova mama mi je rekla... (VIDEO)

Njena podrška nikad ne izostaje!

Pevačica Marija Šerifović među prvima je došla da podrži svoju drugaricu Jovanu Pajić koja je nedavno izbacila novu pesmu. Posebnu pažnju privukao je spot koji je sniman na Baliju, dok je njihovo celokupno društvo boravilo tamo.

- Ja sam za svoje prijatelje uvek tu i ponosna sam na njih. Bane i Jovana su to kuvali neko vreme i onda su podelili i sa nama i sa saradnicima. Spot je nastao u aprilu mesecu dok smo mi svi tamo i bili. Jedina stvar me raduje što je ovaj spot snimljen na Baliju. Mi nismo ni snimali spot, Jovana je želela da se snime naši dani. Ona nije htela megalomanski spot nego život na Baliju.

Nedavno se spekulisalo da je kupila nekretninu na Baliju, a sada je končano progovorila o svim nagađanjima.

- Sve i da kupujem ne osećam potrebu da to delim sa medijima, to je parčence mog privatnog žviota. Jedna polovina mog srca je u Los Anđelesu, a sad je jedna trećina i na Baliju. Sasvim slučajno moj tarapeut živi na Baliju i onda smo otišli tamo, tako je sve počelo.

O specijalnom gostu na koncertu

- Ja sam to videla. Moja PR-ka želi da ja kačim snimke sa koncerata, a kako niko nema pristup mojim mrežama onda moram ja. Ja sam videla tog dečaka i zvala sam ga da bude gost. Lepo smo se družili i upoznavali. Njegova mama je rekla da mu niko nije ulepšao život kao ja za ta dva sata i to je vrhunac mog posla.

Autor: A.Anđić