POČELO VESELJE POVODOM ROĐENJA SINA! Pevačica 'pocepala' sve sa Joce Stefanovića: Veseli tata ostao bez majice, a evo ko mu je sve od kolega došao na slavlje, NJEGA NIKO NIJE OČEKIVAO! (FOTO+VIDEO)

Povodom rođenja naslednika, Joca Stefanović je organizovao veliko slavlje za porodicu, prijatelje i kolege sa estrade.

Pevač Joca Stefanović večeras slavi najradosniji dan u svom životu – rođenje sina, kojeg je dobio sa partnerkom Ivom Bojanović.

Srećni roditelji svom nasledniku dali su tradicionalno srpsko ime Vukan. Dok je Ivi ovo treće dete, budući da iz prethodne veze već ima dvoje dece, Joca se prvi put ostvario u ulozi oca, čime je započeo potpuno novo i posebno životno poglavlje.

Povodom dolaska naslednika, pevač je organizovao veliko slavlje za porodicu, prijatelje i kolege sa estrade. Pre početka proslave za okupljene medije govorio je o najlepšim trenucima koje trenutno proživljava, otkrivši detalje porođaja i razlog zbog kojeg nije prisustvovao rođenju sina, iako mu je to bila velika želja.

Veliki broj poznatih stigao je kod Joca na slavlje, a među prvima Vanja Mijatović, Saša Kapor, Deni Boneštaj, Jelena Kostov, Dragica Zlatić... Na slavlju se pojavio i voditelj Milan Kalinić, a njega definitvno niko nije očekivao s obrzirom na to da se u poslednje vreme retko pojavljuje u javnosti.

Vanja se odmah bacila na cepanje Jocine majice, kako običaji nalažu, a pevač je otkrio da je pripremio čak do 15 za cepanje.

Autor: M.K.