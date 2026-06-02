Samo Bog zna... Vanja Mijatović za Pink.rs priznala kad planira da se ostvari u ulozi majke, pa javno uputila podršku Mini Kostić: To je strašno stanje, meni se desilo! (VIDEO)

Progovorila o svemu!

Pevačica Vanja Mijatović pojavila se večeras na proslavi rođenja sina Joce Stefanovića i Ive Bojanović. Javno je čestitala svom kolegi i njegovoj suprugi, a onda je otkrila da je Joca ceo život čekao ulogu oca.

- Želim da čestitam ovako javno i baš se radujem! Ćale je stvarno jedan predivan čovek. Ako bude pola na njega i pola na mamu biće jedno predivno dete. Ja nisam skapirala da će ona da bude, ali sad mi je drago. On je odgovoran i brižan, mogu da ga zamislim. Nekako mi deluje kao da je jedva čekao tu ulogu. Ime mi je baš lepo. Sa tim muškim imenima je teško, ima više lepših ženskih, ali mi je baš lepo. Vanja je u moje vreme bilo zaista neobično, a sad sve češće imam.

Na pitanje kada planira da se ostvari u ulozi majke, kratko je odgovorila.

- To samo Bog zna. Prvo da nađem neku simpatiju, to je negde za pet godina. Nemam simpatiju.

Uputila je javnu podršku Mini Kostić nakon saznanja da je hospitalizovana u Bolnici Dr Laza Lazarević.

- Samo sam videla da je hospitalizovana, nadam se da je dobro. Meni se desilo pre godinu ili dve, to je strašno stanje... Čovek kad sebe da koliko može i koliko ne može dolazi do pregorevanja, mislim da je to neki okidač. Moramo da vodimo više računa o sebi. Kad sam ja bila u situaciji nema ko se nije javio da pruži podršku, hvala svima njima. Ja kad imam neki problem ja se povlačim i ne javljam se. Odatle i ja ne volim puno da smaram kolege.

Ne krije da prati fudbal, a sada se osvrnula na svetsko prvenstvo i frajere među fudbalerima.

- Ja uvek ispratim. Žao mi je ako mi nismo kvalifikovani, onda ću da navijam za Bosnu. Ne gledam ja frajere, pratim zbog rezultata. Probaćemo!

Priznala da li bi bila sa mupkarcem druge boje kože.

- Pred Bogom smo svi isti, ne gledam to. Ljude delim samo na dobre i na loše

Autor: A.Anđić