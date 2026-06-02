DUŠKO TOŠIĆ I NORA OTIŠLI DALEKO OD SRBIJE: Na ove detalje nisu pazili, isplivalo više nego što su hteli (FOTO)

Najnovije objave sa Instagrama dodatno su podgrejale priče o njihovoj romansi, o kojoj je Pink.rs prvi pisao.

Da između Duška Tošića i atraktivne Nore postoji nešto više od prijateljstva, sve više veruju njihovi pratioci. Najnovije objave sa Instagrama dodatno su podgrejale priče o njihovoj romansi, jer su oboje podelili fotografije iz Istanbula.

Duško je objavio nasmejanu fotografiju iz jednog restorana u turskoj metropoli uz pozitivnu poruku koja sugeriše da bude uvek nasmejan, dok se Nora takođe pohvalila selfijem, ali i kadrovima iz Istanbula. Na ove detalje nisu pazili, pa je javnost već počela da spekuliše o zajedničkom putovanju.

Poklapanje lokacije nije promaklo budnim pratiocima, koji su odmah zaključili da ljubav između njih sve više cveta.

Već se dosta priča i piše o njihovom odnosu, a svaki novi detalj dodatno raspiruje interesovanje javnosti. Zanimljivo je i to što Duško redovno pokazuje pažnju Nori na društvenim mrežama, pa mnogi smatraju da njihova veza više nije tajna.

Iako se nijedno od njih dvoje nije javno oglasilo povodom navoda o vezi, fotografije iz Istanbula mnogima su dovoljan dokaz da među njima postoji odnos.

Priznao sve

Podsetimo, Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - izjavio je kratko bivši fudbaler.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih napisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene, čini se da je Duško pronašao mir i stabilnost jer je Nora prva devojka s kojom se pojavio u javnosti posle završetka braka. Oni koji ga viđaju poslednjih meseci kažu da nikad nije delovao opuštenije i zadovoljnije.

Da li će njihova ljubav opstati, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - gde su Duško Toćić i žene, tu je uvek turbulentno.

Autor: M.K.