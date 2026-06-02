Poznati pevač pao s motora, odmah prebačen u bolnicu, poznato u kakvom je sad stanju (FOTO)

Imao je sreće!

Hrvatski muzičar Nikola Vranić, poznatiji kao J.R. August juče je imao saobraćajnu nesreću u kojoj je pao sa motora, a nakon toga je završio u Hitnoj pomoći. Na Fejsbuku je i objavio fotografiju i opisao šta se dogodilo.

- Hvala svima koji su juče stali i pitali me da li sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kad je krenula kiša i sklonili motor sa puta. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svetu daleko bolji nego ovaj onlajn, čak i ako je u pitanju pad sa motora! - napisao je pevač.

Pevač čije je pravo ime Nikola Vranić, nakon niza zapaženih EP izdanja, godine 2019. potpisao je ekskluzivni ugovor sa izdavačkom kućom Kroacija rekords (Croatia Records), pod kojom je objavio svoj debitantski album „Dangerous Waters”.

Album je naišao na nepodeljeno oduševljenje i kritike, koja je Dž. R.-a proglasila muzičarem svetskog kalibra, i publike, koja je album prihvatila do te mere da je u nedelji nakon objavljivanja bio najprodavaniji u državi.

Autor: M.K.