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NEKA ČUVA SVOJU ŽENU I NE PRAVI GREŠKE KAO JA: Darko Lazić javno posavetovao kolegu, otkrio kako se drži udovica njegovog brata, pa progovorio o slučaju Mine Kostić (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Elita.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevač stigao na proslavu kod Joce Stefanovića i doneo mu rakiju staru 40 godina.

Poznati pevač Darko Lazić stigao je na proslavu povodom rođenja sina kod kolege Joce Stefanovića, a tom prilikom mu je uputio životne savete, iako smatra da nije kompetentan za tako nešto, kako je sam istakao.

- Jako mi je drago što je Joca postao ćale, mi smo generacija koja se od početka borila... Puno mi je srce što je dobio sina sa devojkom koju zaista voli, oni zaslužuju jedno drugo i jako su srećni - započeo je Darko i dodao:

- Moji saveti nisu najispravniji, ali je Joca pametan momak, ne treba mu moj savet, odabrao je pravu ženu i napravio porodicu. Želim Joci da čuva svoju ženu, da ne pravi greške koje sam ja pravio. Ja sam ih sve sačuvao, ali nisu one mene... Šalim se. Samo neka se čuvaju i vole, porodica je svetinja - poručio je Lazić i progovorio o turneji koja mu predstoji.

Foto: Pink.rs

- Nema ništa novo, pripremamo se za turneju, nisam očekivao da će biti ovako jaka, moram da izguram muški i da odradim kako treba. Bez obzira što je teško, trudiću se da izguram i zbog Drgana i zbog sebe i zbog dece... - kaže pevač, a o udovici svog brata nije želeo da detaljiše.

Foto: Pink.rs

- Trudimo se da budemo svi na okupu, ne bih puno o toem da pričam... Pustite me, taman sam malo skrenuo misli... - rekao je Darko i progovorio o slučaju Mine Kostić koja je zadržana na psihijatriji.

- Mi se bavimo jako zahtevnim i teškim poslom i mnogo radimo sa ljudima, nije nam lako... Neko ima snagu da izdrži, težak je naš posao, nije lako... - zaključio je Darko.

Foto: Pink.rs

Autor: M.K.

#Darko Lazić

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