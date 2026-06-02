Marko Gačić sa novom izabranicom otkrio pol bebe: I dalje se nije ZVANIČNO razveo od pevačice, a sad napravio gala slavlje! (FOTO)

Pevač Marko Gačić i dalje se zvanično nije razveo od supruge Goge koju je varao tokom braka. On sa novom devojkom Saškom Stričević leka bebu, a sada su organizovali i slavlje kako bi otkrili pol.

Marko i Saška su pozirali pored panoa sa roze i plavim balonima. Ona je bila u žutoj haljini, a pored je pisalo "Dečak ili devojčica".

Marko Gačić otkriva pol bebe

Njihov prijatelj je podelio fotografiju uz kratak opis: "Sa srećom brate".

"Potpisali smo papire za razvod"

U intervjuu koji je dala za "Blic", Goga Gačić je govorila o procesu razvoda i odnosu sa bivšim.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je Goga , a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.

Autor: A.Anđić