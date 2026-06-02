DANAS PROSLAVLJAM SVOJ DRUGI ROĐENDAN: Emotivno obraćanje Jovane Pajić dirnulo sve, ovu pesmu smatra svojom prekretnicom! (VIDEO)

Nakon nove pesme koja je već počela da osvaja srca publike, pevačica Jovana Pajić je napravila veliku proslavu. Među privima koja je došla da je podrži, bila je koleginica Marija Šerifović.

Osim nje, estradno jato se okupilo, a među njima su bile Tijana Stoisavljević, voditeljka emisije "Amidži šou", Jovana Nikolić Mišković, snajka biznismena Miroslava Miškovića, koja je došla golog stomaka. Tu su bile i naše velike pevačice Ilda Šaulić i Aleksandra Prijović.

Pajićka se ovom prilikom odlučila se za haljinu sa providnim detaljima.

Jovana kao princeza

Dok je prilazila ka mestu okupljanja na njenoj proslavi, izgledala je poput princeze. Na sebi je imala lepršavu haljinu bele boje koja je bila diskretno providna, pa je svojim romantičnim izgledom zasenila sve prisutne.

- Osećam se prelepo. Uzbuđena sam. Ovo što nosim je neki "Bali vajb", ali za gradsku priliku. Sve vreme pokušavam da budem srećna, zahvalna i centrirana, želim da zagrlim sve ljude. Volela bih da me popusti adrenalim, da mogu sve u miru da pročitam, stižu poruke i čestitke. Osećam tu energiju iako nisam pročitala ništa još uvek - kaže ona, a potom se nadovezala i otkrila da li će biti albuma.

- Radujum se albumu, ali ne želim da nagomilavam pesmu. Ova sada je čekala svoj red, ispostavilo se da je dobro. Kad budem sklopila pesme za album, biće ga. Trebalo bi da budem brža, slažem se, ali ne po svaku cenu - iskrena je Jovana.

Jovana se obratila prisutnima

- Hvala svima što ste došli. Pokušavam da sve svedem na par rečenica, ali ne bih da mi nešto promakne. Htela sam da događaj bude na reci, na brodu. U svemu pokušavam da nađem značenje i simboliku i ima je i u vodi. Nekako, ona govori o tome da život nikad ne stoji u mestu, da je sve prolazno. Ne bih volela da život prođe pored mene. Srećna sam što imam tu svest da živim svoj život, a to i vama želim. Hvala što ste deo toga. Ova pesma govori da je okej da prolazimo kroz uspone i padove, i zahvaljujući njima smo tu gde smo. Na današnji dan proslavljam svoj drugi rođendan. Pesma "Ludilo moje" je moja prekretnica, pa simbolično na isti datum izlazi i druga pesma, "Dođe meni" - obratila se Jovana kolegama, saradnicima i prijateljima.

Autor: A.Anđić