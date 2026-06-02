ROĐENDANSKO IZNENAĐENJE TAČNO U PONOĆ! Aleksandra Mladenović nije mogla ni da nasluti šta joj kolege spremaju: Oduševili su me (FOTO+VIDEO)

Pevačica Aleksandra Mladenović danas je napunila 32 godine, a tačno u ponoć kolege sa kojima je dočekala rođendan su joj napravile iznenađenje koje će zauvek pamtiti.

Milan Dinčić Dinča juče je proslavljao svoj jubilarni 40.rođendan i okupio je prijatelje i kolege, a kako je znao da je Aleksandrin rođendan narednog dana i da će ga u restoranu dočekati zajedno, odlučio je da u tajnosti priredi i njoj slavlje.

Pevačica ništa nije mogla ni da nasluti, čim je sat otkucao ponoć Ljuba Perućica joj je zapevao pesmu, stigla je torta sa upaljenim svećicama i veliki buket cveća, a kolege među kojima su Tamara Milutinović, Dragica Zlatić, Uroš Živković, Vanja Mijatović, Goga Babić i mnogi drugi su joj čestitale. Aleksandra je zamislila svoju želju, a mi smo je pozvali da nam prenese utiske.

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- Zaista nisam očekivala, oduševila sam se i raznežila. Imam najbolje kolege i prijatelje, šta da vam kažem. Ove godine nisam želela veliko slavlje, ali sam ga evo dobila. Stvarno sam srećna i zahvalna, još jednom, hvala im svima - poručila je slavljenica.

Autor: M.K.