BILA JE LOKVA KRVI JER PIJEM LEKOVE... Đani progovorio o incidentu na nastupu, pa otkrio detalje o čoveku koji ga je ujeo: Znamo se!

Otkrio do sada nepoznate detalje!

Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani gostujući u emisiji ''Amidži šou'' govorio je o nedavnom incidentu na svom nastupu kada ga je ujeo čovek, za koga sada kaže da su dobri i da se poznaju.

- Nije me ujeo, nego otkinuo pola mladeža, dao mi 200 evra i to je to. Primio sam dva tetanusa, što je sigurno, sigurno je. Ja pijem te lekove za razređivanje krvi, to je bila lokva krvi i treba vremena da mi zaraste ta rana - rekao je Đani i dodao:

- Nismo se videli posle toga, a znamo se, dobri smo. Proslavio se - otkrio je folker.

Autor: M.K.