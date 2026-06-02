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BILA JE LOKVA KRVI JER PIJEM LEKOVE... Đani progovorio o incidentu na nastupu, pa otkrio detalje o čoveku koji ga je ujeo: Znamo se!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrio do sada nepoznate detalje!

Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani gostujući u emisiji ''Amidži šou'' govorio je o nedavnom incidentu na svom nastupu kada ga je ujeo čovek, za koga sada kaže da su dobri i da se poznaju.

- Nije me ujeo, nego otkinuo pola mladeža, dao mi 200 evra i to je to. Primio sam dva tetanusa, što je sigurno, sigurno je. Ja pijem te lekove za razređivanje krvi, to je bila lokva krvi i treba vremena da mi zaraste ta rana - rekao je Đani i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

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- Nismo se videli posle toga, a znamo se, dobri smo. Proslavio se - otkrio je folker.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

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#Đani Trajković

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