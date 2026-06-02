BILA JE LOKVA KRVI JER PIJEM LEKOVE... Đani progovorio o incidentu na nastupu, pa otkrio detalje o čoveku koji ga je ujeo: Znamo se!

Otkrio do sada nepoznate detalje!
Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani gostujući u emisiji ''Amidži šou'' govorio je o nedavnom incidentu na svom nastupu kada ga je ujeo čovek, za koga sada kaže da su dobri i da se poznaju.
- Nije me ujeo, nego otkinuo pola mladeža, dao mi 200 evra i to je to. Primio sam dva tetanusa, što je sigurno, sigurno je. Ja pijem te lekove za razređivanje krvi, to je bila lokva krvi i treba vremena da mi zaraste ta rana - rekao je Đani i dodao:
- Nismo se videli posle toga, a znamo se, dobri smo. Proslavio se - otkrio je folker.
Autor: M.K.