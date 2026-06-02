DA JE BIO NA POROĐAJU, PAO BI U NESVEST! Porodila se pre 10 dana, pa došla na žurku: Šok na proslavi kod Joce Stefanovića, došla i novopečena mama Iva Bojanović (FOTO+VIDEO)

Pevač Joca Stefanović večeras slavi rođenje sina Vukana, kojeg je dobio sa suprugom i koleginicom Ivom Bojanović.

Ponosni otac je dočekao veliki broj kolega sa estrade, među kojima su Ana Sević i njen suprug, pevači Deni Boneštaj i Darko Lazić, a najveće iznenađenje sačekalo je sve na samom kraju. Na proslavu je došla i mama - pevačica Iva Bojanović!

Ovo je prvi put da vidimo da na ovakvu proslavu dođe i mama koja se porodila pre nešto više od nedelju dana, ali Iva je u razgovoru s medijima otkrila da se oseća odlično, ali i pokazala kako izgleda.

- U ovom porođaju Joca bi sigurno pao u nesvest. Beba je samo izašla. Kažu da muškarci ne bi to izdržali, sigurno, taj bol. Dečica su fenomenalno reagovala. Sve je brzo prošlo, šok je bio kad smo stigli kući. Kao novo biće, sve je mirnije, nema tog impulsa više. Nisam majka koja razmazi decu, stvarno. Nisam ta majka, ja volim bezuslovno, dajem, vaspitavam po nekom starom principu. Nisam majka koja ume da razmazi - rekla je Iva, a potom dodala:

- Na početku mi je to jako smetalo, mislim da ljudi pričaju neke nerealne stvari. Da, vidi se razlika ali sad ne toliko drastičma. Joca izgleda dosta mlađe nego što jeste. Ja sam svakako pet godina starija. Smetalo mi je na početku, sada stvarno više ne. Dosadni su više sa mama, ajde dalje, ajde sledeće. Počela sam da klikćem na profile, kakav profil osobe meni može tako nešto da kaže. To su uglavnom nesrećnice koje su po 15 godina mlađe od mene, a izgledaju 15 godina starije. Bez zuba, raščupane, zapuštene po 100 kila. To su stvarno nesrećni slučajevi.

- Kasper, Mina Kostić, Iva Bojanović i Joca su tema ismejavanja. Čula sam za neku bolnicu. Ako je stvarno to istina, stvarno mi je žao. Ne verujem da je to istina. Je l' zbog njega zadržana? Meni je stvarno žao ako je to tako jer se po Mini vidi da je jedna dobra duša. Kasper kao čovek mi nešto ne uliva poverenje, ne znam zašto, ali ako se oni vole i ako im je ovako super i meni je super. Ako je zbog njega završila ovako onda su ljudi imali pravo što su onako komentarisali - rekla je Iva.

Autor: M.K.