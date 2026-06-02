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SPORTISTA MOŽE, PEVAČ NE MOŽE: Milica Jokić otkrila da li ima novog dečka, pa priznala da ni za živu glavu ne bi bila sa nekim svojim kolegom

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odlučna u jednom!

Pevačica Milica Jokić gost je emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom je progovorila o svom ljubavnom životu i priznala da li ima novog izabranika.

- Singl sam. Nije da ne smem, ali sam odlučila da čuvam sve u tajnosti, da se ne eksponiram. Kad budem imala dečka, neću ga pokazati javnosti - rekla je Milica i otkrila da nikad ne bi bila sa nekim ko ima veze sa estradnom scenom i muzikom.

Foto: TV Pink Printscreen

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- Ne bih bila ni sa kim sa javne scene, posebno ne iz mog posla. Ne treba da se bavi ovim poslom, ne bih bila ni sa kim sa estrade. Sportista može, ne može violinista, niko vezan za muziku. Mislim da mi ne treba niko sa estrade - poručila je pevačica.

Autor: Pink.rs

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