Neda Ukraden otvoreno priznala koji političar joj se udvarao: On je za nju bio strah i trepet!

Ovo niko nije očekivao!

Neda Ukraden, važi za jednu od najvećih legendi domaće muzičke scene, večeras je među gostima u emisiji ''Amidži šou''.

- Nedo, prošlo je mnogo godina, otvoreno može da se priča o nekim periodima. Ko od političlara iz stare Juge ti se otvoreno udvarao? - postavio je voditelj pitanje.

- Svi i niko. Bilo je ono ''divno izgledaš'' - rekla je Neda.

- Je l' bio neko neko ko se više isticao komplimentima? - pitao je Ognjen.

- Ne. Ja sam važila za curu sa velikim gardom. Nisam upadala u te situacije da se ostaje nešto posle - odgovorila je Neda.

- Je l' bio neki političar da se tebi sviđao, a da nije Tito? - pitao je Ognjen.

- Mi smo drhtali za svaki nastup, da nešto ne iskoči, kabal... Desi se ta frka, obezbeđenje, kabal je morao tri metra da bude - rekla je Neda Ukraden.

Autor: Teodora Mladenović