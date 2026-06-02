OŽENIO BIH KARLEUŠU Đani šokirao priznanjem, Slađi se ovo neće dopasti: Pale me velike žene!

Pevač ovo prvi put priznao i sve u studiju ostavio bez teksta!

Popularni folker Radiša Trajković Đani gostujući u emisiji ''Amidži šou'' otkrio je da bi oženio koleginicu Jelenu Karleušu da nije oženio svoju suprugu Slađu.

- Oženio bih se Jelenom Karleušom, pale me velike žene. Slagali bismo se kao pas i mačka. Da se držimo za ruku i da se šetamo. Evo sada prvi put to kažem, da nije Slađa, Jelena Karleuša. Glupo je da bude Trajković - otkrio je Đani i sve un studiju ostavio bez teksta.

Autor: M. K.