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OŽENIO BIH KARLEUŠU Đani šokirao priznanjem, Slađi se ovo neće dopasti: Pale me velike žene!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevač ovo prvi put priznao i sve u studiju ostavio bez teksta!

Popularni folker Radiša Trajković Đani gostujući u emisiji ''Amidži šou'' otkrio je da bi oženio koleginicu Jelenu Karleušu da nije oženio svoju suprugu Slađu.

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- Oženio bih se Jelenom Karleušom, pale me velike žene. Slagali bismo se kao pas i mačka. Da se držimo za ruku i da se šetamo. Evo sada prvi put to kažem, da nije Slađa, Jelena Karleuša. Glupo je da bude Trajković - otkrio je Đani i sve un studiju ostavio bez teksta.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. K.

#Jelena Karleuša

#Slađa Trajković

#Đani Trajković

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