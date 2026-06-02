Lakše joj je kad ima Mariju! Jovana Mišković progovorila o odnosu Jovane Pajić sa Šerifovićkom: Nije teško da... (FOTO+VIDEO)

Jedna drugoj su velika podrška!

Pevačica Jovana Nikolić Mišković, snajka biznismena Miodraga Miškovića, pojavila se danas na partiju koleginice Jovane Pajić povodom njene nove pesme.

Progovorila je o koleginicama.

- Ja se istopih ovde! Danas je dobar dan. Ova Jovanina pesma mi se više sviđa od "Ludilo moje". Krenula sam da se budim muzički, ali videćemo kad će nešto novo, tražim pesme, radim na pesmama. Ja nisam za koncert, nemam ja karijeru koja traje. Nisam dorasla koncertu - rekla je Jovana Mišković.

- Divim se ženama koje mogu da usklade posao i potrebe porodice. Ja ne mogu da stignem sve. Treniram dosta puta nedeljno, to je vreme samo za mene. Ovih dana slušam džez, tako se opuštam - kazala je potom.

- U studiju sam, ali ja sam perfekcionista, to traje. Bude i drugačijih slučajeva, na primer sa Cobijem pesma mi je najbrže išla, ništa živo nisam menjala, odmah je otišla u etar. Pesma "Svila" imala je 13 aranžmana, recimo. Ja medije ne volim, ne volim da delim privatan život tako - rekla je Jovana.

- Nije teško da se sakrije od medija ništa. Meni to jako dobro ide! - dodala je ona.

Pomenula i Mariju Šerifović

- Koliko je Jovani lakše kad ima Mariju Šerifović iza sebe? Svima nam je lakše kad imamo Mariju iza sebe. To je dobro. Može da ti pomogne u muzičkom smislu, ima mnogo više iskustva od svih nas. Sestra i muž su mi najveći kritičari, njemu je sve to što ja pevam dečje - rekla je Jovana Mišković, koja je na proslavi bila golog stomaka.

Autor: Pink.rs