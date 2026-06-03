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SVETI VASILIJE NAS JE TADA SPASIO SIGURNE SMRTI: Njegov hit OČI BOJE DUGE i danas pevaju sve generacije, a denser sad otkrio detalje jezivog događaja iz devedesetih, da se NAJEŽITE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva izvukao živu glavu!

Poznati denser Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy gostovao je kod Ognjena Amidžića u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom govorio o događaju iz devedesetih koji ga je zamalo koštao života.

- Vraćali smo se 1995. godine novim autom tada, bila je velika izmaglica, magla kod Velike Plane. Moj igrač Ivica Ica je okrenuo volan na 140 km na čas u desnu stranu. Meni su tada oči otvorene, ali od prevelikog umora mozak spava. Auto se okrenuo bočno i krenuo ka bankini - rekao je Dr Iggy i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Dan pre smo bili na Ostrogu i svi smo imali krstić mali i jedan na retrovizoru. Ja kažem da nas je samo Sveti Vasilije tada spasio od sigurne smrti. Ja sam pritisnuo kočnicu. Auto se neobjašnjivo okrenuo uz žutu traku i stao. Ja i dan danas 12. maj slavim kao drugi rođendan - otkrio je denser.

Autor: M.K.

#Dr Iggy

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#sveti vasilije

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