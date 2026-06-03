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''Ponavljala je da je ZLA, ima PSIHOTIČNE EPIZODE'' Mina Kostić u bolnici izazivala JEZU PACIJENTIMA, evo šta im je navodno ispričala

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: google maps, e-stock/miloš rafailović ||

Potpuno se slomila prilikom razgovora sa drugim pacijentima.

Mina Kostić je hospitalizovana u nedelju u psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević" u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja. Najnovije vesti o njenom zdravstvenom stanju, ali i događajima koji su prethodili njenom lečenju, iz dana u dan, pune novinske stupce.

Foto: google maps, pink.rs

Kako je objavio Kurir, Mina se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - priča izvor za Kurir, pa nastavlja:

Foto: google maps, e-stock/časlav vukojičić

- Ona trenutno jako loše izgleda, bukvalno je kao senka stare Mine. Deluje veoma umorno i iscrpljeno, kao da nije spavala danima. Ima i česte psihotične epizode. Sve je to baš tužno. Ne zna se još da li će biti zadržana mesec dana na lečenju, to će tek odlučiti. Trenutno je još na intenzivnoj nezi. Ono što je sigurno jeste da joj predstoji dug i težak oporavak - zaključio je naš sagovornik.

Autor: R.L.

#Mina Kostić

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