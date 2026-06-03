Srećna sam i zaljubljena u Duška! Prvi intervju Tošićeve nove devojke Nore, otkriveni svi detalji o zanosnoj plavuši!

Nije deo javnog sveta, ali otkada je ušla u vezu sa bivšim fudbalerom popularnosti joj ne manjka.

Veza bivšeg fudbalera Duška Tošića i atraktivne plavuše Nore Milovanović poslednjih dana jedna je od glavnih tema domaće javnosti. Iako se o njihovom odnosu mnogo spekuliše, par za sada uspešno odoleva medijskoj pažnji i uživa u zajedniikim trenucima daleko od očiju javnosti. U želji da saznamo nešto više o devojci koja je osvojila srce nekadašnjeg reprezentativca Srbije, stupili smo u kontakt sa Norom, koja je odmah na početku razgovora stavila do znanja da ne želi da bude deo estradnog sveta.

A šta je Karleuša rekla o novoj Duškovoj devojci pogledajte u nastavku:

- Ne bih previše da govorim o svom privatnom životu. Nisam javna ličinost, niti to želim da budem - rekla je Nora.

Ipak, bila je raspoložena da otkrije poneki detalj o sebi i svom životu van medijskog fokusa.

- Imam svoj privatni posao i ono što mi je najvažnije jeste da se bavim svojim stvarima, a ne tuđim. Moj život je moja stvar - izričita je bila ona.

S obzirom na to da je zahvaljujući vezi sa Tošićem dospela u centar pažnje, zanimalo nas je kako se nosi sa brojnim natpisima i komentarima koji su se pojavili poslednjih nedelja.

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kada ste me već pozvali, želela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je.

Nora tvrdi da su pojedine informacije o njoj plasirane sa različitih profila na mrežema.

- Uopšte neću da ulazim u to ko stoji iza takvih profila i plasiranja dezinformacija - poruiila je ona.

Na kraju razgovora nismo mogli da zaobiđemo pitanje koje najviše zanima javnost kako funkcionilje njena veza sa Duškom Tošićem. Nora nije želela da otkriva mnogo detalja, ali njen odgovor bio je više nego jasan.

- Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmeh.

Iako se trude da svoju romansu drže podalje od reflektora, interesovanje javnosti za njihov odnos ne jenjava. Za sada je jasno samo jedno ljubav cveta, a ona ne krije da je pored Duška pronašla svoju sreću.

Inače, Nora je diplomirani menadžer, a fakultet je završila na prestižnom Univerezitetu. Deset godina je mlađa od Duška.

Autor: R.L.