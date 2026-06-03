BILA SAM NA GRANICI DA POŠIZIM! Nataša Bekvalac progovorila o smeštanju Mine Kostić u Lazu, pa otkrila da li je u vezi sa Sašom Lazićem!

Na ove teme govorila je potpuno otvoreno i bez zadrške.

Pevačica Nataša Bekvalac otvorila je dušu na niz tema, pa je prokomentarisala priče da je u vezi sa Sašom Lukićem, te slučaj koleginice Mine Kostić, o kom se naširoko priča. Nataša je u javnosti bila sa sestrom Kristinom, pa su se dotakle i nedavnog zajedničkog putovanja.

- Da li mi se muškarci više javljaju zbog provokativnih izdanja? (smeh) Mislim da ne... U nijednom trenutku ne razmišljam o tome. Bitno mi je samo da se osećam dobro u svojoj koži - rekla je Nataša Bekvalac pred našim kamerama.

- Na Kanarskim ostrvima nam je bilo prelepo. Mi dugo i sarađujemo zajedno, 20 godina - rekla je potom Kristina.

- Kompliment nije isti kad ga dobiješ od muškarca i od žene. Hvala na lepim rečima. Imam kontrolu nad hranom. Mnogo mi je teško, hrana je strašno povezana sa emocijom kod mene. Ne uživam toliko u hrani, to shvatam kao moranje. Ja imam 46 godina, što sam nekad mogla brzo da doteram, sad treba više vremena, da se izgubile kile... - kazala je Nataša.

- Ispričaj sad svima onu situaciju iz emisije, kad si se folirala, pa sam ti ja rekla da budeš ono što jesi tad su krenuli svi da te upoznaju kako treba - iznenadila je Kristina potom.

- To je surova priča za mene. Htela sam da se predstavim boljom nego što jesam. U jednoj emisiji sam se pravila da sam nešto što nisam, pa me je Kristina odvela sa strane i rekla mi: "Ti ne shvataš koliko si genijalna baš takva kakva jesi, koliko si ti duhovita", nisam to mislila o sebi. Sestra mi je, neće me lagati. Od tad se šalim kako se šalim privatno, počela sam sve drugačije da radim u javnosti, bio je lep preokret i u smislu imidža i u smislu slike u javnosti - objasnila je Nataša.

Osvrnula se i na slučaj koleginice Mine Kostić, koja je završila u bolnici "Laza Lazarević".

- Biti žena u ovo vreme nosi razne pritiske. Mnogo toga nas steže, pritiska. Često se surovo osuđuju ljudi koji su deo javnog života. Često sam bila na granici da pošizim. Oko sebe sam uvek imala moćan krug žena, to je moja sreća. Ja o tim stvarima pričam godinama. Žene su mi pomagale da ostanem stabilna, a samo odluka me je delila od toga da ne poludim potpuno - navela je Nataša, pa dodala:

- Krivca ne bih tražila, niti bih sudila. Trebamo biti nežniji jedni prema drugima. Mi smo svi različiti, nekog četvorka iz matematike može da natera da skoči s mosta, a nekog brdo brodoloma učini jačim. Malo više obzira prema svakom čoveku bilo bi lepo.

Nataša je komentarisala i povezivanja sa Sašom Lukićem, fudbalerom.

- Ja to da komentarišem? Takve situacije mene prate u toku karijere, bitno je da ostanete mirnog uma i čistog srca. Kad ste mirnog uma, sve vibracije koje nisu na vašem nivou se odbijaju, kao što se od mene odbila i ova - rekla je Nataša Bekvalac.

Autor: R.L.